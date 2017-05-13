Евгений Кузнецов: "Не хочу говорить о синяках Овечкина"

Центрфорвард сборной России Евгений Кузнецов после прилета в Кельн на чемпионат мира по хоккею-2017 не захотел обсуждать травму партнера по "Вашингтону" Александра Овечкина, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Что скажите о синяке Овечкина?

– Синяк и синяк, не хочется об этом говорить.

– Что у вас с новым контрактом?

– Ничего пока.

– Даже переговоров нет?

– Там что-то идет, но сейчас не время об этом говорить. Агент занимается.

– Есть хоть полпроцента вернуться в КХЛ?

– Если в НХЛ буду не востребован, то, конечно, вернусь.

Сегодня Россия играет на чемпионате мира со Словакией. Игра начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого поединка.