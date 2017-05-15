Чемпионат мира

23:50 15 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Евгений Кузнецов: "Нам нужно больше разговаривать на льду, иногда не понимаем, куда ехать"

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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над командой Латвии (5:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что игра была тяжелая и вязкая, а ему нужно прибавлять в плане "физики". Кузнецов провел первый матч за сборную на этом турнире.

– Все нормально, тяжелая игра была, вязкая, – сказал во флеш-интервью в программе "Все на хоккей" Кузнецов. – Нужно создавать больше моментов с добиваниями. Сейчас пойдет немного другой хоккей, плюс завтра игра с США. Постараюсь прибавить в плане "физики".

Нам нужно больше разговаривать на льду с партнерами, иногда не понимаем, куда ехать. Всегда настраиваемся на победу. Будет хорошая и быстрая игра. Важно будет владеть шайбой и контролировать зону у синей линии.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

 
 
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