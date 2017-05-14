Евгений Кузнецов: "Когда чемпионат мира закончится, сяду дома, открою, налью и подумаю"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подчеркнул, что после вылета "Вашингтона" из Кубка Стэнли он сразу переключился на национальную команду, и это помогло ему отвлечься, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Кучеров жаловался, что ему нужно время, чтобы снова привыкнуть к большой площадке. А вам?

– Мне, наоборот, здесь все нормально. Лед на тренировочном катке хороший, хотя я слышал, что ребята жалуются на состояние площадки на основной арене. В игре, говорят, лет не очень.

– Отошли после поражения "Вашингтона" в Кубке Стэнли?

– Я особо об этом еще даже не думал. После клуба быстро переключились на сборную. Это как раз помогло отвлечься от того, что случилось в плей-офф. Когда чемпионат мира закончится, то прилечу домой, сяду, открою, налью и подумаю.

– Овечкин что-то вам сказал перед отлетом?

– Конечно, пожелал удачи.

Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.