Евгений Кузнецов: "Если "Вашингтон" столько лет не может преодолеть один раунд, то…"

Центрфорвард сборной России Евгений Кузнецов после прилета в Кельн на чемпионат мира по хоккею-2017 не исключил изменений в "Вашингтоне" после поражения в 1/4 финала Кубка Стэнли от "Питтсбурга" (3-4), передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

- За океаном говорят, что "Вашингтон" уперся в потолок своих возможностей, некоторые предлагают даже Овечкина обменять. Что скажете?

- Я не так много времени провел в команде, наверное, не мне судить. Но, с другой стороны, если команда столько лет не может преодолеть один раунд, значит, надо сделать какие-то выводы, прежде всего это касается нас самих, игроков.