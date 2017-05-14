Евгений Кузнецов: "Для меня главное выходить и играть"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после тренировки национальной команды подчеркнул, что он не может выбирать партнеров по тройке, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– После перелета мы хорошо поспали, получилось уснуть где-то в районе часа по местному времени, – сказала Кузнецов. – Проснулся в шесть утра, сходил по делам и опять спать лег (смеется). Сегодня нам было важно покататься. Завтра уже, как я понимаю, вместе с командой с утра будем заниматься. Сейчас поиграли в зоне "три на три", так только в России принято. Все прошло без особого напряга.

Ребята шутят, хорошо общаются. Видно, что у всех в команде позитивное настроение.

– У вас есть предпочтения относительно того, с кем играть в одной тройке?

– Это глупый вопрос, вы только не обижайтесь. Как я могу выбирать? У меня есть желание поиграть со всеми. Есть такие хоккеисты, которые выбирают партнеров. Для меня главное просто выходить и играть.

Матч чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Латвия состоится завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.