Евгений Кузнецов: "Что понравилось в сборной России? Кофе и печеньки вкусные"

Нападающий сборной России после победы над Финляндией (5:3) в матче за третье место чемпионата мира-2017 поздравил всех с завоеванием бронзовых медалей. По словам форварда, национальная команда могла обыграть Канаду и выйти в финал мирового первенства.

- 4:0 - что еще нужно? Но устроили пожар, - сказал Кузнецов во флеш-интервью после матча. - После взяли тайм-аут, собрались и четко отработали.

Всегда приятно приезжать в сборную. Кофе, печеньки вкусные. Вечером снэки в отеле. Но это все шутки. Рад всех видеть. Мы все примерно одного возраста, у нас хорошая атмосфера. Ради этого стоит приезжать в сборную.

Я благодарен болельщикам. На каждую игру приходили почти полные стадионы. Извините за два периода - в матче с Канадой и сейчас с финнами. Подкинули валидола. Но поздравляю всех с третьи местом.

Брызгалов? Я бы не стал смеяться над этим человеком, отношусь к нему с уважением. Не согласен, что после канадцев нет никого. Мы могли победить. Это должно стать для нас очередным уроком.

Новое поколение? Нам далеко до Малкина, Овечкина, Дацюка и Ковальчука. Необходимо работать.

Трансляция матча Россия - Финляндия