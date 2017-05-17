Евгений Кузнецов: "Чехи всегда играют однотипно"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов заявил, что нужно жестче играть с молодым нападающим чешской сборной Давидом Пастрняком в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Также хоккеист считает, что будущий соперник российской команды играет однотипно.

– Что знаете про чехов?

– Я их на этом турнире ни разу не видел, – сказал Кузнецов. – Скоро будет собрание – все о них расскажут. Если судить по составу, то в нем много хороших ребят. Чехи всегда играют однотипно.

– Что скажете про молодого чешского нападающего Давида Пастрняка – звезде "Бостона"?

– Мы немного играли друг против друга. Хорошо играет с шайбой, когда есть много открытого льда. Надо лишить его такой возможности и действовать с ним пожестче.

– Знарок сказал, что команда подустала по ходу прошлого матча.

– Мне не кажется, что мы как-то провалились по физике во втором и третьем периодах. Наоборот наша команда добавила в третьем.

– История с задержкой отправления поезда из Кельна в Париж сильно на вас сказалась?

– Обычная ситуация. Жизненный фактор. Посидели на вокзале, поболтали на солнышке. Это никак нас не затронуло. Единственное – не успели заехать в отель по приезду.

– Сборная России впервые играет в Париже.

– Я сам здесь в первый раз. Надо сделать фотографию, как у всех туристов с Эйфелевой башней.

Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия