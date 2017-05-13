Евгений Кузнецов: "Цель на ЧМ – побеждать"

Центрфорвард сборной России Евгений Кузнецов после прилета в Кельн на чемпионат мира по хоккею-2017 подчеркнул, что старается отвлечься от поражения "Вашингтона" в 1/4 финала Кубка Стэнли от "Питтсбурга" (3-4), передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– С какой целью приехали на чемпионат мира?

– Побеждать. Сюда можно приехать с какой-то другой целью? Когда в сборную вызывают, то уже стараешься забыть. Заходишь в раздевалку, а там уже дургое настроение. Когда приезжаешь играть за сборную, то должен менять настроение. Приехали в сборную биться и играть за сторону.

Сегодня Россия играет на чемпионате мира со Словакией. Игра начнется сегодня в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого поединка.