Евгений Дадонов: "Я не увидел, что Канада была сильнее России"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения от сборной Канады (4:5ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира отметил, что такие удаления не дают. Напомним, Россия пропустила в овертайме после удаления Кирилла Капризова.
- Похоже, не сразу поняли, что можно с такой командой играть. Первый период поэтому и не получился. Чувствовали давление, пытались присмотреться к сопернику. Видимо, надо проигрывать 0:2, чтобы начать что-то создавать самим.
- Канада в принципе проходимая была?
- Счет на табло, сложно что-то говорить, в конце остались в меньшинстве. Такие удаления в играх плей-офф давно уже не дают.
- В чем Россия была слабее Канады?
- Я не увидел, что они были намного сильнее. В некоторых голах им повезло, в некоторых нам. Счет был 4:4 после основного времени. К Шестеркину претензий нет, все свои броски он сегодня отбил. Нам нужно было при добиваниях быть повнимательнее, подчищать пятак.
Понимаю, что это назовут провалом - впервые без медалей с 2013 года, но я считаю, что у нас команда была достойная, чего-то нам, конечно, не хватило. Со шведами мы играли хорошо. Сегодня игра могла пойти в любую сторону, могло сложиться в нашу пользу. (Игорь ЕРОНКО)
Трансляция матча Россия – Канада //
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Dexty_07
Канада была сильнее. Счет закономерен, удаление спорное. Сборная России не выиграла ни одного матча с серьезными соперниками и вылетела, пусть не с позором, но с таким нормальным треском
21:27
Lav5002
Канадцы были сильнее, но не на много. Нашим везло больше, но вот с судьей в конце фатально не повезло - убил он наших парней. Не придумай он это удаление и кто знает, как бы закончился матч. Потому и такое мерзкое впечатление от концовки - согласен с Воробьевым. Это не просто случайный проигрыш - это судейское убийство (не знаю уж по какой причине - да и все равно теперь)
21:11
zeromanj
ЗлобныйЖиртрест "не увидел, что канада была сильнее..". А ты на табло посмотри 20:29 ================================ А ты интерьвю почитай сначала, прежде чем писать
20:55
dreamteam
цифры на табло. Канада сильнее
20:33
Lennon
Счёт на табло.....
20:31
ЗлобныйЖиртрест
"не увидел, что канада была сильнее..". А ты на табло посмотри
20:29
KonstantinLutsky
Какой на фиг провал. Молодцы ребята. С такой Канадой играть на равных, не имея в составе тех ребят из НХЛ, которые были раньше, это однозначно здорово. Молодцы, если бы не удаление, неизвестно выиграла ли бы Канада.
20:27