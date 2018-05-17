Евгений Дадонов: "Я не увидел, что Канада была сильнее России"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения от сборной Канады (4:5ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира отметил, что такие удаления не дают. Напомним, Россия пропустила в овертайме после удаления Кирилла Капризова.

- Похоже, не сразу поняли, что можно с такой командой играть. Первый период поэтому и не получился. Чувствовали давление, пытались присмотреться к сопернику. Видимо, надо проигрывать 0:2, чтобы начать что-то создавать самим.

- Канада в принципе проходимая была?

- Счет на табло, сложно что-то говорить, в конце остались в меньшинстве. Такие удаления в играх плей-офф давно уже не дают.

- В чем Россия была слабее Канады?

- Я не увидел, что они были намного сильнее. В некоторых голах им повезло, в некоторых нам. Счет был 4:4 после основного времени. К Шестеркину претензий нет, все свои броски он сегодня отбил. Нам нужно было при добиваниях быть повнимательнее, подчищать пятак.

Понимаю, что это назовут провалом - впервые без медалей с 2013 года, но я считаю, что у нас команда была достойная, чего-то нам, конечно, не хватило. Со шведами мы играли хорошо. Сегодня игра могла пойти в любую сторону, могло сложиться в нашу пользу. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Россия – Канада //

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