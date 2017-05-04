Евгений Дадонов: "Удобно играть и с Гусевым, и с Панариным, хотя они отличаются"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов отметил, что ему удобно играть в одном звене и с Никитой Гусевым, и с Артемием Панариным. После приезда в расположение сборной форвард "Чикаго" Панарин занимается в тройке с Вадимом Шипачевым и Дадоновым, с которыми он раньше играл в СКА. Сейчас в петербургском клубе вместо Панарина играет другой форвард сборной – Гусев.

– Особенно Панарина не перевоспитываем – так, напоминаем, где как играть, надеюсь, он еще не все забыл, – цитирует "Р-Спорт" Дадонова. – Он вообще никак не изменился. Сочетания не наше дело: с кем поставили, с тем и играем. Но Панарин и Гусев отличаются, они же не близнецы. Хотя удобно играть и с тем, и с другим. Они хорошо играют в пас, много делают для партнеров. Чем-то они похожи, это, безусловно.

Завтра, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.