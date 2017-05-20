Евгений Дадонов: "Так получилось..."

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) подчеркнул, что вся команда разочарована этим результатом, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Не могу сказать, что произошло, - сказал Дадонов. - Так получилось. Не сказал бы, что в третьем периоде они показали что-то особенное. Перед третьим голом шайба выскочила прямо на клюшку сопернику. Были близки к финалу, но сейчас этого не вернуть. Конечно, все разочарованы.

Трансляция матча Канада - Россия