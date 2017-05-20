Евгений Дадонов: "Так получилось...". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:02 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Евгений Дадонов: "Так получилось..."

0
0
0
0
10

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) подчеркнул, что вся команда разочарована этим результатом, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Не могу сказать, что произошло, - сказал Дадонов. - Так получилось. Не сказал бы, что в третьем периоде они показали что-то особенное. Перед третьим голом шайба выскочила прямо на клюшку сопернику. Были близки к финалу, но сейчас этого не вернуть. Конечно, все разочарованы.

Трансляция матча Канада - Россия

Опрос

Кто виноват в поражении России от Канады в полуфинале ЧМ-2017?
голосовать
0
0
0
0
10
Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

atilla56

матч с сша не чему не научил опять все голы пропустили с пятачка . а судейство посмотрите в кхл с участием ска и всё норм будет

19:38

DG (new))

как говорил некий Назаров : "так ты еще, с..ка разочарован?!"

19:20

andreichf

потрясающе безвольная игра

19:18

Dexty_07

"Ваши ожидания - ваши проблемы..." (с) 4 шайбы за один период - это Знарок просто в тотализатор на Канаду. Тренера нельзя было расстраивать...

19:12

s.petr

молодец на овец ,а на молодца сам.......................

19:12

NF

После американцев что-то тоже было в духе "они ничем нас не удивили". Еще тогда я начал сомневаться, что работа над ошибками будет. Никакие чехи просто отсрочили вопрос...

19:10

Solid snake

неудачники

19:10

Электросталец

слабаки вы все, ещё 15 лет

19:07

spetrov

Никогда такого не было, и вот опять.

19:07

Lost05

"Ну не шмогла я ,не шмогла!"

19:05