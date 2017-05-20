Евгений Дадонов: "Так получилось..."

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) подчеркнул, что вся команда разочарована этим результатом, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
- Не могу сказать, что произошло, - сказал Дадонов. - Так получилось. Не сказал бы, что в третьем периоде они показали что-то особенное. Перед третьим голом шайба выскочила прямо на клюшку сопернику. Были близки к финалу, но сейчас этого не вернуть. Конечно, все разочарованы.
atilla56
матч с сша не чему не научил опять все голы пропустили с пятачка . а судейство посмотрите в кхл с участием ска и всё норм будет
19:38
DG (new))
как говорил некий Назаров : "так ты еще, с..ка разочарован?!"
19:20
andreichf
потрясающе безвольная игра
19:18
Dexty_07
"Ваши ожидания - ваши проблемы..." (с) 4 шайбы за один период - это Знарок просто в тотализатор на Канаду. Тренера нельзя было расстраивать...
19:12
s.petr
молодец на овец ,а на молодца сам.......................
19:12
NF
После американцев что-то тоже было в духе "они ничем нас не удивили". Еще тогда я начал сомневаться, что работа над ошибками будет. Никакие чехи просто отсрочили вопрос...
19:10
Solid snake
неудачники
19:10
Электросталец
слабаки вы все, ещё 15 лет
19:07
spetrov
Никогда такого не было, и вот опять.
19:07
Lost05
"Ну не шмогла я ,не шмогла!"
19:05