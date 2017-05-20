Евгений Дадонов: "Судейство не обсуждаю"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4) отметил, что у россиян получились первые два периода, а третий – нет, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. После двух периодов Россия вела со счетом 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьей 20-минутке.

- Не думаю, что переволновались, - сказал Дадонов. - Судейство не обсуждаю. Первые два периода получались, третий нет. Не сказал бы, что эта Канада была непобедимой.

Трансляция матча Канада - Россия