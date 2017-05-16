Евгений Дадонов: "Сложно сказать, чем были обусловлены наши удаления"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после поражения от команды США (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что команда слишком много удалялась, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, что после поражения российская команда заняла второе место в группе.

– Было много удалений, – сказал Дадонов. – Сами себе сбили игру. Сложно сказать, чем они обусловлены. Решения судей комментировать не могу, да и каких-то моментов сам не видел. Немного сложновато было, когда одни играли, а другие сидели.

– Американцы удивили?

– Мы знали, что у них хорошая команда. Мы пропустили несколько достаточно легких шайб. При этом забить им было тяжело.

– Встречи со слабыми соперниками привели к поражению?

– Да нет. Это нас не подбило. Возможно, сказалась вчерашняя поздняя игра.

– Как относитесь к возможному переезду в Париж, если Германия обыграет Латвию?

– Посмотрим. Придется ехать, для меня проблемой не будет.

Трансляция матча Россия – США