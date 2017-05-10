Евгений Дадонов: "Постараемся справиться с Данией без Мозякина"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов надеется, что отсутствие форварда Сергея Мозякина не скажется на игре команды во встрече с Данией. Ранее стало известно, что Мозякин не примет участия в этой встрече из-за повреждения, полученного в игре с Германией (6:3).

– Мозякин отдыхает, наверное, – сказал Дадонов. – Может, он ошибки какие-то подскажет нам после тренировки? Надеюсь, что потерей для нас это не станет. С Данией он не будет играть, а дальше выйдет. Надеюсь, что все хорошо будет. Постараемся справиться с датчанами без него. (Юрий ГОЛЫШАК)