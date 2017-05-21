Евгений Дадонов: "От чемпионата мира-2017 остались нормальные впечатления". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

21:33 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Евгений Дадонов: "От чемпионата мира-2017 остались нормальные впечатления"

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Воскресенье. Кельн. Россия - Финляндия - 5:3. Евгений КУЗГНЕЦОВ и Артемий ПАНАРИН, судя по лицам, ехали на турнир не за бронзой.И снова бронза. Россия обыграла Финляндию

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после победы над Финляндией (5:3) выразил радость от того, что команда сумела завершить выступление на чемпионате мира-2017. По словам форварда, от турнира у него остались нормальные впечатления.

- Главное - конечный результат и что мы смогли взять бронзовые медали. Сезон закончен, мы одержали победу, - приводит ТАСС слова Дадонова. - От турнира остались нормальные впечатления. Не скажу, что все было идеально в плане организации, но она была достойной.

Напомним, что в финале мирового первенства Канада встретится со Швецией, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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