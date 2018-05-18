Евгений Дадонов: "Не ожидал, что будут встречать столько болельщиков"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов отметил, что был приятно удивлен, когда увидел в аэропорту по прилету в Москву болельщиков команды. Сегодня сборная вернулась с чемпионата мира, уступив накануне в четвертьфинале Канаде (4:5 ОТ).

- Очень приятный сюрприз. Не ожидал, что будут встречать столько болельщиков. Приятно, что в нас верят, - приводит ТАСС слова Дадонова.

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