Евгений Дадонов: "Канада? Нам без разницы, с кем играть"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов - о поражении от Швеции (1:3) на чемпионате мира-2018 в Дании.
- Что не получилось в сегодняшней игре?
- Забили на один гол меньше. Второй период у них лучше был.
- Следующий матч с Канадой. Какие ощущения?
- Нормальные. Какая разница, Канада или нет? Если хотим что-то выиграть, надо побеждать любого соперника. Нам без разницы, с кем играть. Будем настраиваться.
- Шведы удивили чем-то?
- Да нет особо.
- Стадион болел за шведов, вам свистели. Это действовало?
- Все много сыграли в КХЛ, и НХЛ, привыкли к этому. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
skua
Все, что проходит у Гусева в КХЛ и с левыми сборными тут пропало. Чего стоит один из моментов в большинстве, когда он хотел на дриблинге поиграть. Совсем другой уровень соперников и звезды куда-то пропадают
00:16
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
ну если надо побеждать любого соперника, то что сдерживало в чехами и шведами?
00:06
Мальчиш-Кибальчиш
Да нам вообще всё по балде, с кем играть. Всё равно последняя игра.
00:06
drJekil
Напоминает стопфразу в сексуальных играх. Когда хочешь понять, что наши собираются вылететь, то ожидай: - "Да нам без разницы с кем играть")
00:05
Братчанин
А где это хвалёный Гусев? Почему ничего не говорит? Один из слабейших в этом матче.
00:02