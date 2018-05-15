Евгений Дадонов: "Канада? Нам без разницы, с кем играть"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов - о поражении от Швеции (1:3) на чемпионате мира-2018 в Дании.



- Что не получилось в сегодняшней игре?



- Забили на один гол меньше. Второй период у них лучше был.

- Следующий матч с Канадой. Какие ощущения?



- Нормальные. Какая разница, Канада или нет? Если хотим что-то выиграть, надо побеждать любого соперника. Нам без разницы, с кем играть. Будем настраиваться.

- Шведы удивили чем-то?



- Да нет особо.

- Стадион болел за шведов, вам свистели. Это действовало?



- Все много сыграли в КХЛ, и НХЛ, привыкли к этому. (Игорь ЕРОНКО)

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