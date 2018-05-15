Чемпионат мира

23:48 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Евгений Дадонов: "Канада? Нам без разницы, с кем играть"

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Нападающий сборной России Евгений Дадонов - о поражении от Швеции (1:3) на чемпионате мира-2018 в Дании.

- Что не получилось в сегодняшней игре?

- Забили на один гол меньше. Второй период у них лучше был.

- Следующий матч с Канадой. Какие ощущения?

- Нормальные. Какая разница, Канада или нет? Если хотим что-то выиграть, надо побеждать любого соперника. Нам без разницы, с кем играть. Будем настраиваться.

- Шведы удивили чем-то?

- Да нет особо.

- Стадион болел за шведов, вам свистели. Это действовало?

- Все много сыграли в КХЛ, и НХЛ, привыкли к этому. (Игорь ЕРОНКО)

Календарь ЧМ-2018 - здесь

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КОММЕНТАРИИ (5)
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skua

Все, что проходит у Гусева в КХЛ и с левыми сборными тут пропало. Чего стоит один из моментов в большинстве, когда он хотел на дриблинге поиграть. Совсем другой уровень соперников и звезды куда-то пропадают

00:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

ну если надо побеждать любого соперника, то что сдерживало в чехами и шведами?

00:06

Мальчиш-Кибальчиш

Да нам вообще всё по балде, с кем играть. Всё равно последняя игра.

00:06

drJekil

Напоминает стопфразу в сексуальных играх. Когда хочешь понять, что наши собираются вылететь, то ожидай: - "Да нам без разницы с кем играть")

00:05

Братчанин

А где это хвалёный Гусев? Почему ничего не говорит? Один из слабейших в этом матче.

00:02

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