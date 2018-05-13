Чемпионат мира

20:19 | Хоккей — Чемпионат мира

Если сборная России победит Словакию - продолжит играть в Копенгагене


Если сборная России займет второе место в группе А чемпионата мира в Дании, то продолжит играть в Копенгагене. Об этом "СЭ" сообщили в оргкомитете турнира.

Для этого россиянам достаточно обыграть сборную Словакии в основное время. Напомним, сборная России по-прежнему претендует на первое место. И в этом случае тоже продолжит выступления в Копенгагене.

Сборная Дании не выдвигала требований по тому, где играть в четвертьфинале. Единственное – датчане гарантированно будут играть в 20.15 по местному времени.

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