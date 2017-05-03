Эрхофф - капитан сборной Германии на чемпионате мира

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф станет капитаном команды на чемпионате мира. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
– Капитаном команды на турнире станет Кристиан Эрхофф, который выполнял эти обязанности в матчах, предваряющих турнир, – цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной Германии Марко Штурма.
34-летний Эрхофф выступает за местный "Кельнер Хайе". Также он играл за "Сан-Хосе", "Ванкувер", "Баффало", "Питтсбург", "Лос-Анджелес" и "Чикаго". Защитник участвовал в Кубке мира, выступая за сборную Европы.
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