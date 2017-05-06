Чемпионат мира

17:18 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Эмиль Кристенсен: "Латвия постарается оказать максимальное сопротивление сборной России"

0
0
0
0
1

Защитник сборной Дании Эмиль Кристенсен после поражения от Латвии на чемпионате мира по хоккею-2017 (0:3) отметил, что сборная России имеет большие шансы одержать победу на турнире. Датчане сыграют с россиянами 11 мая в Кельне.

- У России очень хорошая команда с отличными игроками, у нее большие шансы выиграть чемпионат мира, - цитирует ТАСС Кристенсена. - Для нас будет очень тяжелая игра против них, но мы постараемся оказать максимальное сопротивление.

Трансляция матча Латвия - Дания

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4236640

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Alexx_mipt

причём здесь Латвия, если он про свою команду говорит??

17:28