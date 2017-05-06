Эмиль Кристенсен: "Латвия постарается оказать максимальное сопротивление сборной России"

Защитник сборной Дании Эмиль Кристенсен после поражения от Латвии на чемпионате мира по хоккею-2017 (0:3) отметил, что сборная России имеет большие шансы одержать победу на турнире. Датчане сыграют с россиянами 11 мая в Кельне.

- У России очень хорошая команда с отличными игроками, у нее большие шансы выиграть чемпионат мира, - цитирует ТАСС Кристенсена. - Для нас будет очень тяжелая игра против них, но мы постараемся оказать максимальное сопротивление.

Трансляция матча Латвия - Дания