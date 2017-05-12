Элвис Мерзликинс: "Жаль, что не получится сыграть против Овечкина на чемпионате мира-2017"

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликинс отметил, что хотел бы видеть в составе сборной России нападающего Александра Овечкина. По словам голкипера, это его любимый игрок.

- Овечкин является моим любимым игроком, поэтому я расстроился, что он не приедет на чемпионат мира, - приводит ТАСС слова Мерзликинса. - В прошлом году тоже не получилось против него сыграть. Для меня это вызов, интересно сыграть против такого профессионала, посмотреть, как я вырос. Из нынешнего состава сборной России больше всего хотелось бы встретиться с Панариным, он похож игрой на Овечкина.

Напомним, Овечкин не приедет на чемпионат мира-2017 из-за того, что провел окончание плей-офф НХЛ на обезбаливающих уколах. Россия и Латвия сыграют 15 мая.