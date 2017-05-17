Элвис Мерзликинс: "Я очень извиняюсь за свои слова про то, что ненавижу Россию"

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс извинился перед болельщиками за свои слова о России, сказанные ранее. Вратарь перед этим заявил, что ему не нравится страна и КХЛ.

- Конечно, мне очень хотелось сыграть против России, - приводит "Р-Спорт" слова Мерзликинса. - Я, кстати, очень извиняюсь за свои слова про то, что ненавижу Россию. Видел, что кто-то обиделся. Я не то имел в виду, я просто хотел сказать, что не интересует меня сейчас КХЛ. Моя мечта – НХЛ, вот что я хотел сказать. А Москва мне понравилась, и нет такого, что мне противна Россия. Так что хотел сказать вашим фанатам: извините еще раз.