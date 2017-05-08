Элвис Мерзликинс: "Рассчитываю провести более продолжительную "сухую" серию на ЧМ-2017"

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс после победы над командой Словакии (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что у него не было ни шанса в моменте с пропущенной шайбой. Латвия одержала две победы подряд в основное время, а 9 мая встретится с командой Италии. "Сухая" серия Мерзликинса на этом чемпионате – 109 минут и 8 секунд.

– Рад, что победили, рад за партнеров, которые очень хорошо потрудились, – цитирует "Р-Спорт" Мерзликинса. – Конечно, пропускать не хотелось, но в том моменте у меня не было ни шанса. Мечтаю зайти как можно дальше, рассчитываю провести еще более продолжительную "сухую" серию на этом чемпионате мира. Считаю, нам нельзя заострять внимание на том, что мы вышли на первое место в группе, мы насладимся двумя победами и пойдем дальше.