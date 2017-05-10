Эллер не приедет в сборную Дании на чемпионат мира

Тренер сборной Дании Томас Йонссон подчеркнул, что нападающий "Вашингтона" Ларс Эллер не сыграет за национальную команду на чемпионате мира, даже если его клуб проиграет в решающем матче второго раунда Кубка Стэнли "Питтсбургу" (3-3). В составе датчан выступает только один игрок из НХЛ – это нападающий "Виннипега" Николай Элерс.

– Он не приедет, даже если "Вашингтон" проиграет, – приводит ТАСС слова Йонссона. – Он не сможет приехать в Германию раньше пятницы-субботы, когда останется провести две игры.

Седьмой матч серии второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" – "Питтсбург" состоится в четверг, 11 мая, и начнется в 2.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.