Элиас Линдхольм: "В НХЛ больше борьбы, чем на чемпионате мира"

Нападающий "Каролины" и сборной Швеции Элиас Линдхольм подчеркнул, что еще не адаптировался к большим площадкам чемпионата мира-2017. Накануне шведы провели первый матч турнира - против сборной России. Россияне победили по буллитам 2:1, у Швеции единственную шайбу забросил Линдхольм.

- Для меня трех игр в Евротуре не было достаточно, чтобы привыкнуть к большой площадке после НХЛ, - цитирует ТАСС Линдхольма. - Что касается формата овертаймов, то здесь все то же самое, что и в Америке: шесть игроков на льду, два вратаря. Но в НХЛ больше борьбы в углах, больше давления, чем здесь.

В третьем периоде соперник имел преимущество, у него было немало шансов. Но мы в конце игры получили несколько возможностей. Хотя понятно, что в третьем периоде мы должны были сыграть лучше.

Второй матч на турнире Швеция проведет сегодня, 6 мая, соперником ее станет Германия. Игра начнется в 21.15 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию поединка.