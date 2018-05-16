Экман-Ларссон: "С Россией Швеция сама усложнила себе жизнь"

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон отметил, что команда сама усложнила себе жизнь в матче с Россией (3:1), получив два удаления в начале встречи и гол в свои ворота.

- Думаю, что Швеция сама усложнила себе жизнь в самом начале матча, - приводит HockeyNews слова Экман-Ларссона. - Мы получили много ненужных удалений против сборной России, у которой есть Павел Дацюк и еще ряд опасных игроков, которые хорошо двигают шайбу. Мы должны быть лучше в дальнейшем, потому что начинается плей-офф.

Шведы вышли из группы с первого места и завтра, 17 мая, сыграют в 1/4 финала с Латвией.