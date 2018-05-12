Егор Яковлев: "Сборная России хочет выиграть три оставшиеся встречи группового этапа"

Защитник сборной России Егор Яковлев заявил, что у нашей команды стоит задача выиграть все три оставшиеся встречи группового этапа чемпионата мира. Россияне победили в трех матчах из четырех - со сборными Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0), но уступили Чехии (3:4 ОТ).

– Чего ждете от следующих матчей?

– Идем от игры к игре. Наша цель – выиграть все три оставшиеся встречи на групповой стадии и готовиться к четвертьфиналу, - цитируют "Известия" Яковлева. - Впереди матч с очень крепкой сборной Швейцарии – сейчас все мысли только о нем. Надо максимально хорошо сыграть в этих встречах, выиграть их, а дальше смотреть, какое место в группе нам это принесет.