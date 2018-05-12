Егор Яковлев: "С ходу тяжело разобраться, почему мы проиграли чехам"

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение от команды Чехии со счетом 3:4 (ОТ) на групповом этапе чемпионата мира. Яковлев заявил, что команда обязательно разберет эту встречу.

– Почему не получилось сдержать звено Яшкин-Крейчи-Пастрняк, два представителя которого только утром в день матча прилетели в Копенгаген из-за океана?

– Не знаю. Будем разбираться. Посмотрим видео, разберем свои ошибки. С ходу тяжело сказать, что произошло. Хотя в третьем периоде мы действовали уже гораздо лучше, мало что дали им создать, – цитируют "Известия" Яковлева. – Обидно, что в овертайме все-таки допустили оплошность, из-за которой и проиграли.



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