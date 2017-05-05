Эдлер "уложил" Дадонова на спину силовым приемом

В первом периоде матча группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 между Швецией и Россией защитник шведов Александр Эдлер провел силовой прием на Евгении Дадонове.
Эдлер не дал россиянам начать атаку, остановив Дадонова в зоне российской команды. После удара Дадонов поднялся в воздух и приземлился на спину. Повреждения игрок не получил и продолжил встречу.
Alexander Edler visar var skåpet ska stå med en stenhård open-ice-tackling. #twittpuck #hockeyVM pic.twitter.com/c79p9fPeEX– C More Sport (@cmoresport) 5 мая 2017 г.