Эдлер "уложил" Дадонова на спину силовым приемом

В первом периоде матча группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 между Швецией и Россией защитник шведов Александр Эдлер провел силовой прием на Евгении Дадонове.

Эдлер не дал россиянам начать атаку, остановив Дадонова в зоне российской команды. После удара Дадонов поднялся в воздух и приземлился на спину. Повреждения игрок не получил и продолжил встречу.

"СЭ" ведет трансляцию матча