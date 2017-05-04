Джонни Годро: "США давно не выигрывали чемпионат мира, пора переписать историю"

Нападающий сборной США Джонни Годро подчеркнул, что ждет от команды победы на чемпионате мира-2017. Американцы на групповом этапе турнира сыграют в одной группе с Россией. Последний раз американцы становились чемпионами мира в 1960 году.

- Чемпионат мира – это особенный турнир, знаю, что сборная США почти 60 лет не выигрывала золото, и пора уже нам переписать историю, в этом году собрался действительно хороший состав, - цитирует "Р-Спорт" Годро. - Я всегда рад, когда надеваю свитер сборной США, рад, что мой сезон продолжается. Очень жду игр с командами России, Швеции, Германии. Планируется, что я буду играть в тройке с Джеком Айкелом и Андерсом Ли, мне кажется, у нас уже отличная химия, мне нравится играть с ними.