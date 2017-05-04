Джонни Годро: "Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что получил в "Тампе"

Нападающий "Калгари" и сборной США Джонни Годро назвал Никиту Кучерова самым сильным игроком сборной России на грядущем чемпионате мира-2017. Также он отметил, что форвард "Тампы" заслуживает более высокой зарплаты, чем получает в клубе. 11 октября Кучеров подписал трехлетный контракт, по которому зарабатывает в среднем 4,766 миллиона долларов за сезон.
- Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров, - цитирует "Р-Спорт" Годро. - Он талантливый игрок, великолепно обращающийся с шайбой, следить за ним одно удовольствие. Перед этим сезоном мы находились в одинаковой ситуации, когда долго не могли подписать новые контракты. Знаю по себе, как расстраивают подобные ситуации, но Кучеров здорово подготовился к сезону и великолепно его провел. Убежден, что Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что он получил. Но Кучеров пошел на жертвы ради своей команды, показав, что он отличный командный игрок.
Vasek
Если Гудро согласился бы на такой же контракт, как Куч, его ребе отказался бы в эт поверить... Зато Куч отличный командный игрок!
10:48
vicp81
кого кого цитирует "Р-Спорт" ???
10:40