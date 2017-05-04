Джонни Годро: "Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что получил в "Тампе"

Нападающий "Калгари" и сборной США Джонни Годро назвал Никиту Кучерова самым сильным игроком сборной России на грядущем чемпионате мира-2017. Также он отметил, что форвард "Тампы" заслуживает более высокой зарплаты, чем получает в клубе. 11 октября Кучеров подписал трехлетный контракт, по которому зарабатывает в среднем 4,766 миллиона долларов за сезон.

- Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров, - цитирует "Р-Спорт" Годро. - Он талантливый игрок, великолепно обращающийся с шайбой, следить за ним одно удовольствие. Перед этим сезоном мы находились в одинаковой ситуации, когда долго не могли подписать новые контракты. Знаю по себе, как расстраивают подобные ситуации, но Кучеров здорово подготовился к сезону и великолепно его провел. Убежден, что Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что он получил. Но Кучеров пошел на жертвы ради своей команды, показав, что он отличный командный игрок.