Джон Купер: "Статус фаворита не помешает Канаде в матче с Германией"

Главный тренер сборной Канады Джон Купер заявил, что статус фаворита не помешает его команде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии. Специалист также добавил, что канадцам будет важно справиться с давлением трибун.

- Пикар будет играть в воротах нашей сборной против команды Германии, - приводит ТАСС слова Купера. - Я доволен, как наша сборная провела два последних матча. У немцев отличная команда, их усилил Драйзайтль. Мы ждем тяжелого матча. Да, мы фавориты, но нам это не помешает. Мы серьезно готовимся к этой игре. На стороне немцев болельщики, которые будут гнать команду вперед. Будет важно справиться с их давлением.

Встреча Канада – Германия пройдет сегодня, 18 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.