Джон Купер: "Некоторых игроков сборной России я вообще не знаю. Но какие же это мастера"

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после финального матча чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) подчеркнул, что этот турнир открыл ему на многое глаза, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Он также отметил игроков сборной России, некоторых из которых он не знает.

– Что я думал о Хедмане и Строльмане – пожалуйста, не сломайтесь тут, сказал Куперв. – Я имею честь их тренировать. Эти двое – потрясающие защитники, игравшие огромную роль в этой команде. И я видел, насколько они были счастливы. И это даже немножко перебило разочарование от поражения.

Я очень надеюсь, что энхаэловцы обратят большее внимание на чемпионат мира. Он мне на многое открыл глаза. Мы играли с Россией – некоторых игроков я вообще не знаю. Но какие же это мастера. А какой хоккей показала Швеция? Это удивительный турнир, который мне очень понравился. Неоценимый опыт.