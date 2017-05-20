Джон Купер: "Матч Канада – Россия определенно заслуживал овертайма"

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Россией (4:2) дал понять, что запомнит это игру надолго. По словам специалиста, это одна из лучших игр в его жизни, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мне очень и очень повезло быть тренером и в НХЛ, и в сборной на таких турнирах, – сказал Купер. – Это был один из самых потрясающих матчей, в которых я когда-либо принимал участие. И каким бы ни был результат, это даже не важно, потому что играли две фантастические команды. Встреча складывалась довольно интересно и своеобразно. У обеих команд мощнейшее большинство. Когда мы удалялись – это словно высасывало у нас силы. Когда наоборот – высасывало у них. Еще раз повторюсь, это был потрясающий матч, который у многих надолго останется в памяти. И он определенно заслуживал овертайма.

Да, я изначально планировал использовать Парэйко и Власика против тройки Кузнецова. Это очень динамичное звено, а они – отличные персональщики. И ставил к ним Кутюрье, который тоже хорош в персональной опеке.

Когда мы ушли на второй перерыв, в раздевалке царило напряжение. Как вдруг кто-то сказал: парни, все в порядке, Россия играет именно так, как мы и ожидали. Все у нас получится.

Доволен ли я игрой русских ребят из "Тампы"? Не могу никого выделять. На мой взгляд, все российские игроки до единого выложились без остатка. Показали все, на что способны. И канадские тоже. Поэтому матч и получился настолько шикарным. Просто где-то в каких-то моментах одни классные игроки обыгрывали других.

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия