Джон Купер: "Матч Канада – Россия определенно заслуживал овертайма". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:47 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Джон Купер: "Матч Канада – Россия определенно заслуживал овертайма"

0
0
0
0
6

Главный тренер сборной Канады Джон Купер после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Россией (4:2) дал понять, что запомнит это игру надолго. По словам специалиста, это одна из лучших игр в его жизни, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

 
Сегодня. Кельн. Канада - Россия - 4:2. Райан О'РАЙЛЛИ (№90) празднует гол Марка ШАЙФЛИ (№55): погоня началась...Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ

– Мне очень и очень повезло быть тренером и в НХЛ, и в сборной на таких турнирах, – сказал Купер. – Это был один из самых потрясающих матчей, в которых я когда-либо принимал участие. И каким бы ни был результат, это даже не важно, потому что играли две фантастические команды. Встреча складывалась довольно интересно и своеобразно. У обеих команд мощнейшее большинство. Когда мы удалялись – это словно высасывало у нас силы. Когда наоборот – высасывало у них. Еще раз повторюсь, это был потрясающий матч, который у многих надолго останется в памяти. И он определенно заслуживал овертайма.

Да, я изначально планировал использовать Парэйко и Власика против тройки Кузнецова. Это очень динамичное звено, а они – отличные персональщики. И ставил к ним Кутюрье, который тоже хорош в персональной опеке.

Когда мы ушли на второй перерыв, в раздевалке царило напряжение. Как вдруг кто-то сказал: парни, все в порядке, Россия играет именно так, как мы и ожидали. Все у нас получится.

Доволен ли я игрой русских ребят из "Тампы"? Не могу никого выделять. На мой взгляд, все российские игроки до единого выложились без остатка. Показали все, на что способны. И канадские тоже. Поэтому матч и получился настолько шикарным. Просто где-то в каких-то моментах одни классные игроки обыгрывали других.

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия

Опрос

Кто виноват в поражении России от Канады в полуфинале ЧМ-2017?
голосовать
0
0
0
0
6
Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Levbereg

Скажем так. Сложились обстоятельства, что на первой минуте пропустили гол в 3 периоде. Тренер должен был вносить коррективы, но он этого не сделал. И опытные игроки подкачали. Кузнецов хотел как лучше, а получилось хуже некуда. В первых двух периодах нам откровенно не везло. Один Панарин обязан был забивать два раза. Скажу так- не хватило Мазякина ( немцы....) Помните финал с Канадой, когда на зубах вытащили благодаря Ковальчуку? Вот сегодня такими были Канадцы, как мы тогда.

21:13

Versus67

Кузнецов...пассажир...

21:08

devoted

Согласен на счет Кузнецова в целом.

20:46

Singbеrt7

Да, я изначально планировал использовать Парэйко и Власика против тройки Кузнецова. Это очень динамичное звено, а они – отличные персональщики. ========Прежде всего переиграли Знарка тактически, разобрав игру сборной. Но хорошо уже то, что опустили его на грешную землю. А то после финала КХЛ, невозможно было остановить Остапа !

20:42

Mon65

Надо не только удаления видеть. Кузнецов один из главных креативщиков. Спасибо всем за Игру.

20:33

Tribunal Z

Я бы больше Кузнецова никогда не взял в сборную. Ничего не показал, да ещё и удалений не нужных кучу с собой привёз. Игра на три балла с жирным минусом

19:53