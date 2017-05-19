Джон Купер: "Как остановить Россию? Нужно хотя бы начать матч, чтобы это понять"

Главный тренер сборной Канады и "Тампа-Бэй" Джон Купер в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Россией не исключил, что его команда не сможет остановить россиян, игра которых ориентирована на пас, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, канадцам будет необходимо перекрывать все возможные направления атаки.

- Как остановить команду, которая полностью ориентирована на игру в пас? - вопрос Куперу.

- Надо хотя бы начать матч, чтобы это понять (смеется). Может, мы и не сможем остановить. У России много именно особенных игроков. С уникальными навыками, потрясающе технически подготовленных. Против таких надо всегда перекрывать все возможные направления атаки. А самое главное - не давать им времени на то, чтобы разыгрывать комбинации.

Если ограничить это время, заставить торопиться, почувствовать себя неуютно, это, надеюсь, станет неким преимуществом. Но мастерства там, конечно, хоть отбавляй. Мне повезло, я каждый день вижу Кучерова. Он - феноменальный талант. А тут он еще и окружен панариными и кузнецовыми, да там весь список можно перечислить.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.