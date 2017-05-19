Джон Купер: "Гусев превосходно играет на чемпионате мира". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

17:29 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Джон Купер: "Гусев превосходно играет на чемпионате мира"

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Главный тренер сборной Канады и "Тампа-Бэй" Джон Купер в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Россией высоко оценил игру нападающего россиян Никиты Гусева, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам специалиста, форвард стал прекрасным хоккеистом.

 
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- Что думаете о Никите Гусеве? Он задрафтован "Тампой", - вопрос Куперу.

- Я не так много видел, как он играет, но наслышан о нем. И вижу статистику, вижу и удивляюсь, что он с каждым годом становится лучше, прибавляет и прибавляет. Я помню его по лагерю новичков, только я тогда еще, по-моему, не тренировал "Тампу". То есть давненько его не видел. Но по разговорам с нашими русскими ребятами знаю, что он вырос в очень сильного игрока. И на этом турнире он играет превосходно.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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