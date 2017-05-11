Джон Купер: "Чемпионат мира - лучшая возможность привлечь внимание клубов НХЛ для Криса Ли"

Главный тренер сборной Канады и "Тампа-Бэй" Джон Купер уверен, что чемпионат мира является лучшей возможностью для канадского защитника Криса Ли, чтобы привлечь внимание клубов НХЛ.

Ранее хоккеист, выступавший на протяжении четырех последних сезонов в составе магнитогорского "Металлурга", заявил о том, что надеется получить предложение из североамериканской лиги.

- Посмотрим, как Ли проявит себя на чемпионате мира в составе команды, - приводит "Р-Спорт" слова Купера. - Пока я могу сказать только, что его катание близко к идеальному, что он как рыба в воде чувствует себя в большинстве, а именно эти качества в игроках ищут многие клубы НХЛ.

Очевидно, что лучшей возможности показать себя и привлечь внимание клубов НХЛ, чем чемпионат мира, просто быть не может. Будет здорово, если в следующем сезоне мы увидим Ли в НХЛ.