Джон Купер: "Будет идеально, если Василевский забьет, а Канада выиграет". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

17:13 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Джон Купер: "Будет идеально, если Василевский забьет, а Канада выиграет"

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Главный тренер сборной Канады и "Тампа-Бэй" Джон Купер в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Россией подчеркнул, что хорошо знает российских хоккеистов, которые выступают в составе "Лайтнинг", передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам специалиста, будет идеально, если хоккеисты "молний" сумеют забить, но это не помешает родоначальникам хоккея выйти в финал мирового первенства.

 
18 мая 2008 года. Игроки сборной России празднуют победу над Канадой в финале чемпионата мира.Победители Канады-2008. Где они сейчас

– Русские ребята из "Тампы" все-таки сидят в голове? – вопрос Куперу.

– Я, естественно, неплохо знаю некоторых игроков сборной России, мне повезло их тренировать. И как тренер – я хочу, чтобы они добивались успеха. Так что идеальным сценарием будет – Канада победит, а парни из "Тампы" забьют.

– Даже Василевский?

– Даже Василевский (смеется).

– Что подметили в выступлении сборной России?

– Они обыграли очень сильную сборную Чехии. В группе выглядели мощно. Четыре, по-моему, игры всухую выиграли? А на ноль невозможно сыграть, если делать ставку на индивидуализм. Только командной игрой этого можно добиваться. При этом, понятно, у них полно индивидуально очень сильных игроков. Но и мы этим можем похвастаться.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (1)
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zema1905

Даже Василевский - только не в свои ворота

17:35