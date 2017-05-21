Джо Сакик: "Канада добилась успеха за счет удалений россиян"

Генеральный менеджер клуба НХЛ "Колорадо", двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель Кубка мира Джо Сакик выразил мнение, что сборная Канады победила в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против россиян за счет удалений в составе соперника в третьем периоде.

Канадцы обыграли россиян (2:4), проигрывая после первых двух периодов со счетом 0:2. Они реализовали большинство в начале третьей 20-минутки после удаления Артема Зуба в конце второго периода. В третьем периоде российские игроки трижды отправлялись на скамейку штрафников.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.

– Мы хорошо начали третий период, сумев реализовать большинство, – приводит ТАСС слова Сакика.– У нас было преимущество за счет удалений соперника в этом отрезке игры.