Джимми Ховард: "Приятно находится в компании парней, у которых большое будущее"

Голкипер сборной США Джимми Ховард признался, что не чувствует себя старым несмотря на то, что является самым возрастным игроком команды. Также он отметил, что его команда готова к встрече с Финляндией.

– Вы – самый возрастной игрок в сборной США (Ховарду 33. – Прим. "СЭ"). Не чувствуете себя старым?

– О нет (смеется). Они заставляют меня чувствовать себя молодым. Сколько там у нас средний возраст? 22 года? Без меня было бы еще меньше (улыбается). У этих парней очень большое будущее, и мне приятно находится в их компании.

– Что о финнах думаете?

– Ну вот они будут играть как раз в североамериканский хоккей, в отличие от русских. Но для нас такой стиль как раз привычен. Знаю, что у них в составе несколько хороших игроков, но пока в деле финнов не видел.

– Вы ведь привезли сюда шлем, который брали на Олимпиаду в Сочи. Где он находился три последних года?

– У меня в подвальчике есть комнатка с памятными вещами моей карьеры. Там и лежал на полочке. И мне очень захотелось надеть его снова. Понимаете, в Сочи я был в нем только на тренировках. Мне было важно, чтобы он побывал в настоящей игре. (Игорь ЕРОНКО)