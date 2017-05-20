Джейсон Димерс: "Канада играла против лучшей команды на ЧМ-2017"

Защитник сборной Канады Джейсон Димерс после победы в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 над Россией (4:2) подчеркнул, что третий период стал для его команды особенным. После двух периодов Россия вела со счетом 2:0, но в третьей 20-минутке канадцы забросили четыре шайбы – первую уже на 17-й секунде.

- Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки, - приводит ТАСС слова Демера. - Мы неплохо смотрелись при счете 0:2, а потом сумели вернуться в игру. В раздевалке тренер сказал нам, что мы играем хорошо, нам надо ждать своего шанса и не отчаиваться. Третий период стал для нас особенным.

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