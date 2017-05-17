Джек Айкел: "Россия завладела бы инициативой, если бы США заработали столько же удалений"

Нападающий сборной США Джек Айкел, который стал автором голевой передачи в матче группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией (5:3), подчеркнул, что соперник заработал много удалений в первом периоде, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Форвард уверен, что россияне сумели бы захватить инициативу, если бы американцы получили столько же штрафного времени.

- Согласны с утверждением, что Россия не выдержала вашего давления? - вопрос Айкелу.

- В первом периоде они много удалялись. Если бы заработали столько удалений, они бы наверняка захватили инициативу. Большинство, даже если не забиваешь, позволяет поиграть в контроль шайбы, набраться уверенности. Во втором периоде Россия нас "подушила", прижала, но защитники и вратарь сумели отвести большинство угроз. Ну а в третьем периоде уже была равная и упорная борьба.

- Порадовались тому, что избежите встречи с Канадой до финала?

- Само собой, никому не хочется играть с Канадой до финала. Команда-то там серьезная, и встреча с ними будет серьезнейшим испытанием.

- Финны попроще будут?

- Ну, по моему опыту игры с ними, они будут играть максимально плотно и жестко. И предельно системно. Поэтому с ними всегда тяжело. Но мы будем к этому готовы.

- У вас самая молодая команда на турнире - это ваше преимущество?

- Определенно. Она ведь не просто молодая - она при всей этой молодости еще и достаточно опытная. Многие ребята успели немало поиграть в НХЛ. Многие что-то выигрывали на самых разных уровнях - на молодежном чемпионате мира, на юниорском, на клубном. Так что у нас отличный сплав.

- Сборные США выиграли в этом сезоне и молодежный чемпионат мира, и юниорский, и группу на взрослом.

- USA Hockey проделывает отличную работу в плане подготовки сборных через USNTDP, нашу программу по развитию национальных команд. Правда, впереди еще большой путь, чтобы взобраться на вершину.

Напомним, что завтра в четвертьфинале чемпионата мира США встретится с Финляндией, начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.