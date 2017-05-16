Джек Айкел: "Приятно обыграть Россию, у них мастеровитая команда"

Нападающий сборной США Джек Айкел после победы над командой России (5:3) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что доволен сегодняшней победой и оценил шансы возможного противостояния с Финляндией, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Благодаря этой победе американцы заняли первое место в группе А.

– Важнейшая победа, позволившая нам занять первое место в группе, – сказал Айкел. – И по игре все было здорово – мы создали много моментов. Хотя, конечно, Джимми Ховард нас подтащил. Приятно, конечно, обыграть Россию. Тем более что команда у них очень мастеровитая. Но, с другой стороны, на групповом этапе все победы равняются трем очкам. Над кем бы ты их ни одержал. Важнее всего, что мы первые в группе.

Если сравнивать Россию и Швецию, я бы отметил, что у шведов очень мощная оборона. А у россиян крайне мастеровитое нападение. Но обе играют в контроль шайбы, и им весьма трудно противостоять. Знаю, что нам могут попасться финны. Они играют в очень системный хоккей, мало что позволяя соперникам. Их оборону трудно взламывать и очень важно избегать потерь.

Трансляция матча Россия – США