Джек Айкел: "Постараюсь познакомиться с Антипиным на ЧМ"

Форвард сборной США и "Баффало" Джек Айкел заявил, что на чемпионате мира по хоккею-2017 хочет познакомиться с защитником сборной России Виктором Антипиным. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. США сыграет в одной группе с Россией. Ожидается, что российский игрок продолжит карьеру в "Баффало".

- Конечно, на чемпионате мира будет интересно сыграть и против своих одноклубников по "Баффало", - цитирует "Р-Спорт" Айкела. - Против сборной Латвии с Земгусом Гиргенсонсом мы сыграем уже в группе, с Райаном О'Райлли и сборной Канады, возможно, встретимся в плей-офф. Что касается Виктора Антипина из сборной России, мне будет интересно последить за ним на турнире, посмотреть, насколько он хорош. Конечно, я постараюсь познакомиться с ним.