Джек Айкел: "Никакой недооценки сборной Германии не было"

Нападающий сборной США Джек Айкел выразил мнение, что поражение от команды Германии в матче чемпионата мира по хоккею не связано с расслабленностью или недооценкой соперника. В пятницу американская сборная со счетом 1:2 уступила команде США в первом матче на чемпионате мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.

– Мы пытались добиться победы, но немецкий голкипер был на высоте, – приводит ТАСС слова Айкела. – Тяжело было проводить первый матч против команды– хозяйки, болельщики здорово их поддерживали. Нам нужно разобрать свои ошибки и двигаться дальше – турнир длинный, будем готовиться к следующей игре", – считает Айкел.

У нас было множество моментов, все-таки мы нанесли 43 броска по воротам, – продолжил американец. – Необходимо реализовывать свои моменты. Никакой расслабленности или недооценки соперника у нас не было, мы приехали, чтобы выиграть чемпионат. Это просто хоккей. У нас молодая команда, но в ней много классных хоккеистов, способных добиваться результата.