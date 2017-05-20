Джефф Скиннер: "Сегодня Канада добилась желаемого результата"

Нападающий сборной Канады Джефф Скиннер после победы в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 над Россией (4:2) отметил атмосферу на стадионе в Кельне. На эту встречу пришли 16 469 человек.

– На арене было очень громко, – приводит пресс-служба турнира слова Скиннера. – Именно при такой обстановке вы и хотите играть: крупные турниры, важные матчи. К счастью для нас мы добились желаемого результата, и теперь нас ждет еще один экзамен.

Мы приезжаем за победами, и сегодня нам удалось выиграть. В любом случае завтра нас ждет хороший соперник, непростая игра.

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