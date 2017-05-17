Джефф Блэшилл: "Встреча с Россией получилась потрясной. Потому что команда у них потрясная"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл после заключительного матча чемпионата мира против команды России (5:3) отметил линию нападения соперника. По словам наставника, россияне создали очень много моментов, но вратарь Джимми Ховард смог выручить, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Впечатлила ли вас сборная России? Они по-прежнему в числе фаворитов?

– Несмотря на нашу победу, у России классная команда. Очень опасная атакующая команда. Пожалуй, самая опасная на турнире. Во втором периоде матча с нами они создали очень много моментов, но Джимми Ховард нас вытащил, сделав несколько ключевых спасений. Так что да – они определенно в числе главных фаворитов, особенно с появлением Кузнецова и Орлова. Встреча с ними получилась потрясной. Потому что команда у них потрясная.