Джефф Блэшилл: "Встреча с Финляндией - хороший вызов для нас"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Финляндии отметил универсальность соперника. По словам наставника, надо избежать удалений и направить энергию в нужное русло, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Чего ждете от матча с финнами?

- Встреча с Финляндией – хороший вызов для нас. Они здорово обороняются. Очень нацелены на ворота. Но если мы сыграем на своем уровне – то у нас будут отличные шансы на победу. От нас требуется сыграть эффективно, избежать необязательных удалений и реализовывать свои моменты, которые у нас появятся. Мы проделали хорошую работу по ходу турнира, команда у нас молодая и очень талантливая, надо просто направить нашу энергию в нужное русло. На мой взгляд, третий период матча с Россией был лучшим для нас на турнире, так что у нас это получается.

- Что выделили бы в игре финнов?

- Ну, во-первых, с ними всегда тяжело играть любому. Это очень работящая и универсальная команда. Которая никого не пускает на свой пятак, выжимая соперников на периметр. Определенно сильная сборная. Правда, в плей-офф тут слабых нет. В плей-офф чемпионата мира – как в НХЛ, простых игр не бывает. Но у нас в любом случае хорошие шансы на победу.

- Вы провели уже семь матчей. Удалось ли обрести тот рисунок, ту идентичность, что вы хотели бы видеть в сборной США?

- Задача в первую очередь была – постоянно прибавлять. В этом смысле мы хорошо поработали. Мы изначально рассчитывали на то, чтобы показывать максимально скоростной хоккей, и это у нас получается. Нам почти всегда удается играть быстро. В этом и есть наша идентичность – скоростная команда. И это привело нас к победе в группе.

- Насколько появление Кевина Хэйса усилило первую тройку с Гудро и Бьюгстэдом и большинство?

- Кевин здорово выглядит. Он хорош именно как атакующий игрок. Я давно его знаю, в свое время драфтовал его еще в USHL. Любой тренер хочет, чтобы как можно большее количество троек генерировало моменты, поскольку это значительно усиливает игру – не приходится рассчитывать на какое-то конкретное звено. С появлением Хэйса наш состав стал более ровным в этом смысле. Ну и теперь у нас две ударных спецбригады, способных забить.