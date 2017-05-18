Джефф Блэшилл: "США пришлось много бросать от безысходности"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл после поражения от Финляндии (0:2) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017 подчеркнул, что его команде не удалось показать свою лучшую игру, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам специалиста, соперник справился со скоростью американцев, перекрыв среднюю зону.

- Финляндия сыграла здорово. Они были лучше, чем мы, - сказал Блэшилл. - Мои парни провели отличный турнир, но сегодня, к сожалению, не показали своей лучшей игры. Горькое поражение. И мне очень грустно за моих ребят. Но мы проиграли очень хорошей команде. Хотел бы поблагодарить организаторов турнира. Классная арена, потрясающие болельщики, все было очень здорово.

Финны справились с нашей быстротой, начисто перекрыв среднюю зону. Огромная плотность в средней нивелировала нашу скорость и позволила им захватить инициативу. Нам приходилось очень много бросать от безысходности. Это говорит о многом.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира Финляндия встретится с победителем пары Швейцария - Швеция. "СЭ" проведет трансляцию этой игры, которая начнется в 21.15 по московскому времени.