Дубль Торесена принес Норвегии победу над Францией

Сборная Норвегии нанесла поражение Франции в матче группового этапа чемпионата мира – 3:2. Дублем в составе норвежцев отметился бывший игрок "Салавата Юлаева" Патрик Торесен. У французов две шайбы на счету нападающего ЦСКА Стефана Да Косты.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Норвегия – Франция – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: К.А. Улимб - 1 (М. Улимб, Торесен), 25:13 - 1:0. Торесен - 1 (бол., М. Улимб, К.А. Улимб), 29:40 - 2:0. С. Да Коста - 1 (Флери), 38:14 - 2:1. Торесен - 2 (Райхенберг), 49:49 - 3:1. С. Да Коста - 2 (Овитю, Беш), 49:59 - 3:2.

Вратари: Хауген - Юэ (58:53 - 59:02, 59:07).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 24 (6+11+7) - 24 (7+11+6).

Судьи: Верли, Пихачек.

6 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча Норвегия – Дания